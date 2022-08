Bewoners onder invloed veroorzaken brand in Koekelberg, één man raakt zwaargewond: “Pas bij nablussen aangetroffen achter deur van badkamer”

Bij een brand in een kelderappartement in de Boogschuttersstraat in Koekelberg is afgelopen nacht een man zwaargewond geraakt. De brandweer had moeite met de man te lokaliseren, doordat de bewoners onder invloed waren van drank en/of drugs.

De brand ontstond zaterdag in de vroege ochtend omstreeks 03.40 uur en veroorzaakte stevige rookontwikkeling in het hele gebouw. Met behulp van een luchtladder werden drie personen via een balkon geëvacueerd.

“Het was niet duidelijk of er nog meer mensen in het gebouw waren. De personen van het kelderappartement sloegen wartaal uit, want ze waren te hard onder invloed van drank of drugs. Ze spraken van een hond die nog binnen zat”, zegt Walter Derieuw, woordvoerder van de Brusselse brandweer.

De brandweermannen moesten door de dikke zwarte rook op de tast op zoek in het kelderappartement, maar vonden initieel niemand. Pas bij het nablussen en ventileren werd nog een persoon aangetroffen achter de deur van de badkamer. “De hulpdiensten zijn meteen gestart met de reanimatie en de persoon werd in zeer zorgwekkende toestand naar het ziekenhuis overgebracht”, aldus Derieuw.

De brand is waarschijnlijk veroorzaakt door een onvoorzichtigheid. De politie zal de omstandigheden verder onderzoeken.