Export van Oekraïens graan en andere producten komt onder stoom

Opnieuw hebben vrachtschepen Oekraïense havens verlaten om producten over de Zwarte Zee en via de Turkse zeestraat Bosporus naar de wereldmarkten te brengen. Twee schepen, een beladen met 25.000 ton tarwe en een met 6300 ton zonnebloemolie aan boord, zijn zaterdag de Zwarte Zee opgevaren vanuit de haven van Tsjornomorsk, ten zuiden van Odessa.

De schepen volgen een afgesproken veilige vaarroute en de lading wordt later in Istanbul nagegaan. Dit is onderdeel van de afspraken die Oekraïne, Rusland, Turkije en de Verenigde Naties in juli hebben gemaakt om de uitvoer van voedselproducten ondanks de oorlog mogelijk te maken. In het kader van deze ‘graandeal’ zijn nu al 27 vrachtschepen uit Oekraïense havens uitgevaren.

De hele operatie wordt geleid door een coördinatiecentrum waar Oekraïners, Russen, Turken en afgevaardigden van de VN in Istanbul samenwerken. VN-chef António Guterres brengt zaterdag een bezoek aan het centrum in de Turkse metropool. Vrijdag bezocht hij de Oekraïense haven Odessa.

Ondertussen worden nog meer schepen geladen in drie Oekraïense havens die in handen van de Oekraïense regering zijn. Er wordt op korte termijn vanuit Tsjornomorsk met vier bulkschepen graan verscheept naar Frankrijk, Nederland, Soedan en Turkije aldus de plaatselijke havenautoriteiten.