Asielzoekers die op straat slapen aan Klein Kasteeltje mogen douchen in zwembad van Brussel

In het zwembad van de stad Brussel in de Brusselse Marollenwijk hebben asielzoekers die op straat slapen aan het aanmeldcentrum Klein Kasteeltje zaterdag de kans gekregen om een verfrissende douche te nemen. De actie werd op poten gezet door de organisatie Vriendschap Zonder Grenzen.

Sommige van de asielzoekers leven al meerdere dagen of weken op straat. Hun basishygiëne gaat er op achteruit en verschillende van hen kampen met huidaandoeningen. De vrijwilligers van Vriendschap Zonder Grenzen verzamelden enkele groepen van asielzoekers aan het Klein Kasteeltje en begeleiden hen dan naar het Zwembad van het Centrum in de Marollen. Daar verzorgt een equipe van het Rode Kruis hun wonden of blessures en nadien konden ze een douche nemen of zich bijvoorbeeld scheren.

“Dat zal hen nu even goed doen, maar als ze niet op langere termijn verzorgd worden, blijven de problemen terugkomen”, zegt Loïc Fraiture van Vriendschap Zonder Grenzen. “Dit is een burgeractie en eigenlijk tonen wij als burgers dat we het werk doen, terwijl dit eigenlijk de taak is van de regering”, vult hij aan.

De verschillende burgercollectieven en hulporganisaties staan dagelijks aan het Klein Kasteeltje om koffie, thee of lunchpakketten uit te delen, maar ze merken nu dat de gezondheid van de asielzoekers achteruit gaat. Ze hopen dat de procedures versnellen, zodat iedereen van de straat geraakt. “Een douche is geen prioriteit voor deze mensen. Ze willen hun asielaanvraag indienen en ze willen dat de procedure normaal verloopt”, besluit Fraiture.