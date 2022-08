WEER. Zonnige zaterdag

Het blijft zaterdagnamiddag zacht en vrij mooi met zonnige perioden en enkele stapelwolken in het binnenland. Aan zee blijft het erg zonnig. De maxima schommelen tussen 19 graden op de Ardense hoogten, 21 graden aan zee en 23 of 24 graden elders. Dat meldt het KMI.

‘s Avonds en ‘s nachts is het lichtbewolkt met enkele hoge wolkensluiers. Er is kans op wat nevel of enkele plaatselijke mistbanken, vooral in de Ardense valleien. De minima dalen tot 10 graden in de Ardennen of nog wat lager in de valleien en tot 15 graden aan zee.

Morgen/zondag is het zacht en eerst vrij zonnig. Nadien wordt het gedeeltelijk bewolkt. Het blijft meestal droog maar een buitje of wat lichte neerslag is niet uitgesloten in het noorden van het land. De maxima schommelen tussen 19 graden op de Ardense hoogten, 21 graden aan zee en 23 of 24 graden op de meeste andere plaatsen.

Tijdens de nacht van zondag op maandag blijft het droog en is het licht tot gedeeltelijk bewolkt. Wat nevel of een mistbank is niet uitgesloten. De minima liggen tussen 10 graden in de Oostkantons en 15 graden in het noordwesten van het land.

Maandag begint de dag met opklaringen, nadien neemt de bewolking toe vanuit het westen en wordt het vaak zwaarbewolkt met in de namiddag kans op een bui. Het is pas op het einde van de dag dat een regenzone de kust bereikt en tijdens de avond en nacht over het land trekt. De regenzone wordt minder actief naarmate ze naar het oosten trekt. De maxima schommelen tussen 23 graden op de Hoge Venen en 26 graden in het centrum en in Belgisch Lotharingen.

Dinsdag begint de dag waarschijnlijk met vrij veel lage wolken met een kans op enkele buien, vooral in het oosten. In de namiddag wordt het droog en waarschijnlijk komen er pas tegen het einde van de dag opklaringen. De maxima schommelen tussen 22 en 25 of 26 graden.

