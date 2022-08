De opmerkelijke miljoenentransfer van Casemiro: Manchester United wilde een Porsche, maar kocht een Ranger Rover

Manchester United heeft in een moeilijke transferzomer eindelijk toegeslagen. Het trok de portefeuille open, telde 60 miljoen euro (plus 10 miljoen bonussen) neer en weekte de punt van de Bermuda-driehoek los bij Real Madrid. Niemand die twijfelt aan de directe, individuele meerwaarde van Casemiro, maar hij is wel een totaal ander profiel dan waar United de voorbije weken op joeg met Frenkie de Jong. Alsof je vastbesloten naar de garage vertrekt om een Porsche Cayman te kopen en terugkeert met een Range Rover.