Meer dan tien kilometer file aan Gotthardtunnel

Druk verkeer zorgt zaterdagochtend opnieuw voor een ellenlange file aan de Zwitserse Gotthardtunnel. In zuidelijke richting staan auto’s zowat elf kilometer aan te schuiven, richting het noorden vijf kilometer.

Omstreeks 11.00 uur was het er richting het zuiden 01.50 uur wachten geblazen voor de autobestuurders, zo meldt Touring Club Suisse. In omgekeerde richting was het een uur file.