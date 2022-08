Rapper Gims neemt een van de hymnes voor WK voetbal in Qatar zijn rekening

De in Frankrijk geboren Congolese rapper vormt in de clip een duo met de Puerto Ricaanse zanger Ozuna, die gespecialiseerd is in Latin trap en reggaeton.

De eerste officiële hymne, “Hayya Hayya (Better Together)”, gebracht door de Amerikaanse R&B-zangeres Trinidad Cardona, de Nigeraanse Amerikaan en afrobeat-ster Davido en de Qatarese Aisha, kwam reeds in april uit.

De bekendste WK-hymne blijft “Waka Waka (This Time for Africa)” van Shakira en de Zuid-Afrikaanse groep Freshlyground, voor het WK van 2010 in Zuid-Afrika. (belga)