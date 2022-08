Officieel: doelman Matijas stapt over van Antwerp naar Beerschot

Davor Matijas heeft bij Beerschot zopas zijn handtekening gezet onder een tweejarig contract. De 22-jarige Kroatische doelman komt over van aartsrivaal Antwerp en is daarmee pas de vierde speler die deze gevoelige overstap heeft gemaakt in meer dan 120 jaar.

De transfer van Davor Matijas van Antwerp naar Beerschot is eindelijk helemaal rond. Matijas tekende op het Kiel voor twee seizoen met een optie op nog twee extra seizoenen. Hij moet bij Beerschot de concurrentie aangaan met Mike Vanhamel. Bill Lathouwers wordt wellicht de doelman bij Beerschot U23 in de tweede amateurafdeling.

Matijas was dit seizoen slechts vierde doelman bij Antwerp. Jean Butez is er de onbetwiste nummer één, Ortwin De Wolf de vaste invaller en dan heeft Antwerp met Davino Verhulst deze zomer ook nog een ervaren derde doelman binnengehaald om met het beloftenelftal in de hoogste amateurafdeling te spelen. Matijas was dus overbodig en kon gratis vertrekken na het ontbinden van zijn contract. De jonge Kroaat speelde in 2,5 jaar bij Antwerp welgeteld één officiële wedstrijd, namelijk de bekerfinale tegen Club Brugge. Antwerp won die partij met 1-0, Matijas hield de nul en is dus voor altijd een van de bekerhelden van de club.

Select clubje overstappers

Matijas is na Joren Dom (2018) en Edwin Ouon (2006) pas de derde speler die deze eeuw de rechtstreekse overstap van Antwerp naar Beerschot heeft gemaakt. Ook Conor Laerenbergh (2011) en Kenny Steppe (2006) deden dat, maar zij waren op het moment van hun overstap nog jeugdspelers. Opmerkelijk: ook vorige eeuw waren transfers van Antwerp naar Beerschot hoogst uitzonderlijk. In 1900 maakten weliswaar 14 spelers van Antwerp FC tegelijkertijd de overstap naar het hagelnieuwe Beerschot AC. Nadien volgden enkel nog Albert Friling en Herbert Potts in 1901 en Bob Paverick in 1948. Laatstgenoemde was een Antwerp-legende die tijdelijk naar Beerschot overstapte omdat die club met een hoge blessurelast kampte. Er werd mtoen afgesproken dat hij in derby’s niet in actie mocht komen en zo geschiedde.