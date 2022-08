Zuhal Demir: “Minister-president worden is niet mijn ultieme ambitie”

Ze was heel kwaad toen De Wever haar het departement Omgeving gaf, zo zegt ze in De Tijd. “Vandaag zou ik met heel mijn hart voor Omgeving kiezen”, zegt ze. “Ik kan het niet loslaten, omdat ik weet hoe moeilijk elke stap is.” Volgens Demir laat de Vlaamse regering zich niet meer bespelen door de Boerenbond, door ontwikkelaars of door werkgeversorganisatie Voka. Velen staan dan ook te wachten tot ze er weg is, zegt ze. “Zodat ze weer hun goesting kunnen doen, met alle gevolgen van dien. Kijk maar naar de droogte. Dat dossier is vijftig jaar mismeesterd. In vijf jaar krijgen we dat niet rechtgetrokken. Er is meer tijd nodig om dit werk af te maken.