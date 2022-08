Kristina (25) heeft 22 kinderen, maar moet ze alleen opvoeden nu haar steenrijke echtgenoot in de cel zit

Ze is amper 25, en toch heeft de Russische Kristina Ozturk al 22 biologische kinderen. Samen met haar man had ze het plan om er via draagmoeders 105 op de wereld te zetten. Alleen zit die echtgenoot, een Turkse miljonair, nu in de cel. “Ik kan niet tegen de stilte.”

Ayrin, Ahmet, Hasan, Anna,Olivia, Sarah, Kristina, Alice, Hussein, Mustafa, Ali, Maryam, Alparslan, Harper, Ismail, Mehmet, Isabella, Judy, Teresa, Lokman, Alena en Viktoria: met zo’n uit de kluiten gewassen peutertuin in huis zou een mens al eens snakken naar een momentje alleen. Niet zo bij Kristina Ozturk. Op Instagram klaagt de mama van 22 over de eenzaamheid die ze voelt nu echtgenoot Galip Ozturk (57) in de cel zit op verdenking van fraude en witwaspraktijken.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Het verhaal van het koppel is redelijk waanzinnig. Kristina werkte als stripper toen ze op reis ging naar Batumi in Georgië, het ‘Las Vegas van de Zwarte Zee’. Ze had toen al een dochter, Vika. Op de eerste dag van het tripje leerde ze haar man kennen. Galip Ozturk, een rijke hoteleigenaar uit Turkije, was meteen verliefd toen hij tijdens een tripje Kristina leerde kennen. Ook zij noemt Galip “haar mentor, gids en sprookjesprins ineen”.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Niet dat hij op dat moment een onbeschreven blad is. Ozturk is oprichter van het Turkse bedrijf Metro Holding. In 2012 werd hij in Istanboel veroordeeld tot levenslang vanwege moord op een medewerker van zijn bedrijf. De veroordeling bleef ook in beroep overeind, waardoor hij in 2018 naar Georgië vluchtte. Daar viel de politie eind mei binnen in zijn hotel, en arresteerde hem op verdenking van verregaande fraude.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

De oudste is twee

“Nu is het voor mij moeilijker dan ooit”, zegt Kristina op Instagram. “Ik kan niet tegen de stilte, ik kan niet tegen zijn afwezigheid, ik kan niet slapen en word alleen wakker.” Haar man werkte altijd van thuis uit. Ze noemt hem een weldoener, die altijd in de weer was voor anderen. En voor hun kinderen.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Waar die extreme kinderwens vandaan komt, is niet helemaal duidelijk. Ozturk had in Turkije ook al negen kinderen. Maar met Kristina ging hij nog een stapje verder. Aanvankelijk was het diee dat ze ieder jaar zou bevallen, maar uiteindelijk moest het nog sneller gaan. Hun eerste zoon Mustafa werd geboren op 10 maart 2020. Een jaar later hadden ze al 10 kinderen; en dit voorjaar werd de jongste telg Judy geboren.

Liefst 16 nanny’s helpen hen te verzorgen. Toch probeert Kristina het meeste werk zelf te doen, zegt ze, en brengt ze zo veel mogelijk tijd met haar kroost door.