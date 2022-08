Ignace Crombé begraven in volle kerk in Deerlijk: “Ik vergeet jou nooit, papa”

“Mijn papa heeft mij heel veel geleerd, maar hij heeft mij nooit geleerd hoe het was om zonder hem te moeten leven.” Dixit Axelle. Tien jaar en de dochter van Ignacé Crombé. De papa en miss-maker werd zaterdagochtend begraven in een volle kerk in Deerlijk. Zoals hij het had gewild. Zijn begrafenis als laatste organisatie. Alleen zijn andere dochter Stéphanie Crombé ontbrak.

Geen grote show. Geen live artiesten die kwamen zingen. Neen, het was een intieme, christelijke plechtigheid in de kerk van Deerlijk. Alles werd nog zelf in elkaar gestoken door Ignace, die de laatste uren voor hij stierf nog bezig was met het regelen van zijn eigen begrafenis.

Miss Belgian Beauty Cynthia Reeckmans — © Foto Kurt

“Wat mij bij blijft, is het ziekenbezoek enkele dagen voor je dood”, aldus Claude Croes, de burgemeester van Deerlijk die in de kerk het woord nam. “We kwamen de ziekenhuiskamer binnen en naast jouw imposant lichaam in bed, zag ik ook foto’s, een groot liefdeshart van Axelle en veel papieren. Toen ik hiernaar verwees, zei je: ‘Ja, het was een drukke dag, ik heb al veel gewerkt. Alles moet geregeld zijn voor ik sterf en mijn uitvaartdienst moet vlekkeloos verlopen’.” Om maar te benadrukken dat hij alles geregeld wou hebben. Tot in de puntjes, als organisator pur sang.

Organisator

Ignace had gehoopt op veel volk. Het werd geen overrompeling, maar wel een volle kerk, met onder de aanwezigen weinig Missen, maar wel Cynthia Reeckmans, Miss Belgian Beauty 2005. Ze liet wel een gezamenlijk wit bloemstuk na, met daarop haar naam en die van andere Missen Caroline Ex, Eveline Hoste, Brunhilde Verhenne, Sofie Grosemans en Zsofi Horvath.

En ja, er werd een organisator begraven. Een omstreden organisator die te dicht bij zijn missen stond en geregeld de media haalde met zijn vuile was en liefdesperikelen, maar daar ging het nu niet over. Alleen een paar woorden. “De mediastorm heeft je verdriet gedaan, maar je bleef rechtop staan.” Iedereen wilde hem herdenken als de privépersoon. Het ging nu vooral over hun Ignace. De lieve papa. De vriend. Het familielid. De perfectionist. De man die mensen samen bracht. En dat deed hij altijd op zijn manier. Niet voor niets werd het lied ‘My Way’ van Frank Sinatra gespeeld. En ‘Afscheid van een vriend’ van Clouseau. Want hij was voor velen ook een echte, goedlachse vriend. “Een mens die graag onder het volk kwam.”

Axelle Crombé en haar mama Patricia Govaerts — © Foto Kurt

Geen dochter Stéphanie

Aan de ene zijde van zijn kist zat Nathalie Vanderhaegen (39), sinds twee jaar zijn geliefde. Aan de andere zijde: zijn dochter Axelle, naast haar mama en ex van Crombé: Patricia Govaerts (38), alias Trisha. Trisha viel op, met haar grote zwarte hoed en een zonnebril. Maar het was vooral de aanblik van zijn dochtertje die door merg en been ging. Zij moet nu verder zonder haar papa. Nog met haar armpje in het gips, nadat ze op reis met haar mama ten val kwam met haar elektrische step.

Opvallende afwezige was Stéphanie Crombé, de andere inmiddels 30-jarige dochter die hem de rug toe keerde toen Ignace scheidde van haar moeder Miriam Jacques. Er werd ook niets over haar gezegd. Maar over het vaderschap voor zijn jongste dochter, was elke spreker het eens. “De komst van je dochtertje Axelle zorgde voor een ommezwaai in je leven”, vertelden persoonlijke vrienden. “Je straalde. Niets was je te veel om haar een fijne kindertijd te geven, weinig vaders kunnen evenaren wat jij allemaal deed voor haar.”

Nathalie Vanderhaegen, vriendin van Ignace Crombé — © Foto Kurt

“Dank voor alle mooie momenten. Ik zal je missen”

Over zijn nieuwe geliefde Nathalie, werd ook lyrisch gesproken. Ze hadden elkaar gevonden. “Jullie zaten op een wolk, maar dat duurde niet lang. Het kostte je veel moed en wilskracht om de laatste maanden te dragen. Jammer dat jullie niet meer tijd is gegund.” Nathalie liet ook een tekst voorlezen door haar oudste dochter. “Keppe, liefste, schat, dank voor alle mooie momenten. Ik zal je missen.”

Daarna werd de kist de kerk uitgebracht. Met op de kist witte bloemen, een tekst met rode hartjes van Axelle en een voetbaltruitje van zijn geliefde ploeg KV Kortrijk. Con te partiró, zong Andrea Bocelli. Een opmerkelijke man is vertrokken. Een papa voor Axelle. “Ik vergeet jou nooit, papa. Bedankt voor alles wat je deed.” En een geliefde voor Nathalie. “Ik weet wel dat ik verder moet, maar dat lukt niet elke dag. Kon ik maar even terug, naar de vele mooie momenten dat ik je zag.”

De kist met witte bloemen — © Foto Kurt

Patricia Govaerts, de ex-vrouw van Ignace Crombé komt aan bij de kerk, samen met hun dochtertje Axelle — © Foto Kurt