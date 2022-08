Defensieminister Sjojgoe: “Geen EU-toeristenvisa meer voor Russen? Dat is nazibeleid”

“We zien een nieuwe, duidelijke uiting van nazibeleid” nu er Europese stemmen opgaan om alle Russische burgers de toegang te ontzeggen tot lidstaten van de Europese Unie, zo zei de minister.

EU-lidstaten als Estland, Letland, Litouwen en Tsjechië hebben zelf al maatregelen ingevoerd om minder of geen visums uit te reiken aan Russische burgers, in reactie op de Russische invasie in Oekraïne. Finland start er in september mee en ook Polen overweegt zo’n maatregel.

Er gaan intussen stemmen op (Denemarken, Litouwen, Finland) tot een Europese aanpak. Russen kunnen nu immers nog steeds inreizen met een visum uitgegeven door een ander Schengenland. “Elke Russische burger kan vandaag bij een Duits consulaat in eender welke Russische stad een visum krijgen en via Finland, Estland, Letland, Litouwen of Polen naar een vakantiebestemming reizen”, verklaarde bijvoorbeeld de Litouwse minister van Buitenlandse Zaken Gabrielius Landsbergis.

Duitsland is een koele minnaar van het idee. Het land vindt dat individuele mensen niet gestraft moeten worden voor de acties van het Kremlin.

Tsjechië, dat momenteel het voorzitterschap van de EU-ministerraden waarneemt, wil de kwestie eind deze maand op tafel leggen tijdens een informele bijeenkomst van de buitenlandministers in Praag.