Wéér geen zege voor Vincent Kompany ondanks 71% balbezit: Burnley geeft voorsprong van twee goals weg en pakt 3 op 12

Halverwege leek er geen vuiltje aan de lucht voor de Clarets, die de kleedkamers in gingen met een 3-1 tussenstand. Brownhill (3.) en Tella (11. en 33.) scoorden voor de thuisploeg, Corbeanu (21.) prikte tussendoor tegen. In de tweede helft knokten de bezoekers volledig terug door toedoen van Lavery (74.) en Yates (77.). Beide teams verloren in het slot een speler met een rechtstreekse rode kaart. Manuel Benson werd pas in de laatste minuut van de reguliere speeltijd in de strijd gegooid door Kompany.

Burnley trapte af met een zege, maar moest nadien genoegen nemen met drie gelijke spelen en een nederlaag. Met 6 op 15 kampeert het momenteel op de vijftiende plaats in de algemene rangschikking.