De machtsoverdracht verliep niet zonder slag of stoot, maar de nieuwe Zoeloekoning heerst in Zuid-Afrika over een gebied zo groot als België

In Zuid-Afrika is zaterdag de kroning van Misuzulu Zulu tot de nieuwe koning van de Zoeloes massaal gevierd. Het gaat om een ceremoniële functie, maar als leider van de grootste etnische bevolkingsgroep van het land heeft de koning veel aanzien en invloed.

De 47-jarige Misuzulu Zulu, ook Misuzulu Sinqobile kaZwelithini genoemd, neemt de kroon over van zijn vader, koning Goodwill Zwelithini kaBhekuzulu. Die overleed in maart op 72-jarige leeftijd, nadat hij 50 jaar koning was geweest. Hij heeft twee vrouwen en minstens vier kinderen.

© AFP

De koning erft niet alleen de troon, maar ook heel wat grond. Hij beschikt over bijna 30.000 vierkante kilometer land, zowat de oppervlakte van België, dat wordt beheerd door een trust waarvan hij de enige bestuurder is.

© AFP

De Zuid-Afrikaanse president Cyril Ramaphosa moet de nieuwe Zoeloekoning nog officieel erkennen. Zuid-Afrika telt 11 miljoen Zoeloes, ongeveer een vijfde van de bevolking.

De opvolging verliep overigens niet zonder slag of stoot. De eerste echtgenote van de overleden koning stelde de legitimiteit van Misuzulu Zulu in vraag. Een laatste poging zaterdag om de kroning nog tegen te houden, mislukte echter.