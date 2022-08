Noorwegen is ‘schandalig rijk’ aan het worden, met dank aan de oorlog in Oekraïne die de gas- en olieprijzen door het plafond jaagt. Want laat Noorwegen nu – na Rusland – de grootste Europese olie- en gasexporteur zijn. “We zijn geen oorlogsprofiteurs”, klinkt het almaar zenuwachtiger binnen de Noorse regering.