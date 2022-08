Belgische tiener die solo rond wereld vliegt, maakt maandag tussenstop in België

De 17-jarige Belgisch-Britse piloot Mack Rutherford, die op 23 maart vertrok voor een solovlucht rond de wereld, zit op schema om op 24 augustus zijn exploot af te ronden in de Bulgaarse hoofdstad Sofia. Maandag wordt de tiener in België verwacht.

Rutherford maakte de voorbije dagen de oversteek van Noord-Amerika, via Groenland en IJsland, naar Europa. Zaterdag landde hij op Britse bodem. Maandag zou hij het Kanaal oversteken en landen in Kortrijk, om dinsdag door te vliegen naar Henegouwen. Volgens de huidige planning op zijn website zou hij op 24 augustus aankomen in Sofia, de plaats waar zijn avontuur op 23 maart begon. Onderweg werd Mack geconfronteerd met onder meer zandstormen boven Soedan, extreme hitte in Dubai, gesloten luchthavens in India en allerhande technische problemen.

© REUTERS

Als alles goed gaat, wordt Mack Rutherford de jongste piloot die met een ultralicht vliegtuig solo de wereld is rondgevlogen. Het huidige record staat op naam van de Brit Travis Ludlow, die 18 jaar en 150 dagen was toen hij zijn wereldreis tot een goed einde bracht.

© REUTERS

Bij de vrouwen is het record sinds begin 2022 in handen van Macks 19-jarige zus Zara.