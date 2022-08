Vrees onder artiesten dat afgelast ‘100% Retro’ festival ook volgend jaar niet doorgaat. “Hugo ziet het altijd veel te groot. Het loopt vaak faliekant af”

Zal het afgelaste ‘100 % Retro’ festival in Bobbejaanland volgend jaar wel doorgaan? In de Vlaamse showbizz sector wordt daar openlijk aan getwijfeld, omdat de festivals van organisator Hugo Foets in het verleden al vaker eindigden met onbetaalde rekeningen en een faillissement. Maar de organisator houdt vol: “Neen, ik loop niet met mijn hoofd in de wolken. Volgend jaar zal ik er staan. Kom maar kijken.”