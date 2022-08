Amerikaanse fastfoodketen Wendy’s gelinkt aan E.coli-uitbraak: 37 mensen besmet, tien in ziekenhuis

De Amerikaanse hamburgerketen Wendy’s wordt gelinkt aan een uitbraak van E.coli in vier staten van de VS. Daarbij raakten zo’n 37 mensen besmet, tien liggen in het ziekenhuis, zo berichten Amerikaanse media op basis van het Amerikaanse centrum voor ziektecontrole en -preventie CDC. Er zijn geen overlijdens gerapporteerd.

Bepaalde types E.coli-bacterieën kunnen een ernstige voedselinfectie veroorzaken. Soms blijven de symptomen beperkt tot misselijkheid en diarree, maar bij ernstig verloop kunnen er bloedingen in de darm optreden of kan de nierfunctie worden aangetast.

De oorzaak voor de infecties bij Wendy’s is nog niet bekend. Volgens de CDC hadden 22 van de 26 personen die ziek werden een hamburger gegeten in een restuarant van de keten in Michigan, Ohio of in Pennsylvania. De meeste hamburgers bevatten ook een blaadje sla, dat wordt nu uit voorzorg weggelaten.

De CDC geeft geen negatief advies over eten bij Wendy’s. Het centrum voert wel nog een onderzoek naar de oorsprong van de besmettingen. Daarbij zal ook onderzocht worden of mogelijk andere restaurants getroffen zijn.