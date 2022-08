“Dochter van huisideoloog van Poetin omgekomen bij ontploffing nabij Moskou”: aanslag met bom die eigenlijk voor vader bedoeld was?

Op een snelweg in Moskou is zaterdagnacht Daria Doegina omgekomen bij een ontploffing. Dat wordt bevestigd door het Russische gerecht. Vermoedelijk gaat het om een bomaanslag, al wordt dat nog niet officieel bevestigd. Doegina is de 30-jarige dochter van Alexander Doegin, de huisideoloog van de Russische president Vladimir Poetin.

Op beelden op sociale media is te zien hoe Doegin getuige was van de ontploffing op de Mozjaiskoje-snelweg nabij Moskou – op ongeveer 15 minuten rijden van het Kremlin in Moskou – en ontzet reageert. Op de achtergrond is een brandende wagen te zien. Russische media gaan uit van een aanslag.

De Toyota Land Cruiser Prado behoorde toe aan Doegin zelf, zegt een vertrouweling van de familie aan persagentschap TASS. “Het was de auto van haar vader. Zij reed er vandaag mee, terwijl Alexander op een andere manier terugkeerde (van een folklorefestival, red.). Hijzelf of beiden waren het doelwit”. Wellicht werd een explosief in de wagen geplaatst, klinkt het.

“Vader en dochter waren samen naar het festival geweest, en wilden weer naar huis gaan”, aldus getuigen bij TASS. “Ze wilden eigenlijk met dezelfde wagen vertrekken, maar op het laatste moment beslisten ze toch om niet samen te vertrekken. Alexander was vlakbij toen het gebeurde.”

Het is niet duidelijk wie achter de ontploffing zit. Volgens de leider van de oost-Oekraïense separatistische Volksrepubliek Donetsk zijn “terroristen van het Oekraïense regime” verantwoordelijk. “Die schurken zijn betrokken bij deze bomaanslag”, aldus Denis Poesjilin. “Ze bliezen gewoon de dochter van Doegin op… in een auto. Laten we Daria niet vergeten, zij is een echte Russische vrouw!”

Dochter van “Raspoetin”, zelf “mystiek neofascist”

Doegin is een politiek filosoof en Russisch ultranationalist, die beschouwd wordt als het brein achter de Russische inval in Oekraïne. Zijn bijnaam is “Raspoetin” en “het brein van Poetin”, wegens zijn invloed op de Russische president. Hij staat in eigen land al meer dan twintig jaar bekend om zijn neofascistische eurasianisme. Die filosofie steunt op het idee dat de Russische beschaving geen aansluiting hoort te zoeken bij het Westen of het Oosten, maar de staten van de voormalige Sovjet-Unie en het tsarenrijk opnieuw moet inlijven, en zo een eigen, dominant geostrategisch blok moet vormen.

Doegin schreef al meermaals in zijn boeken en essays dat het bovendien belangrijk is dat het om een “zuivere Slavische staat” gaat, waarbij racisme als een vorm van “gerechtigheid” wordt getolereerd. Kortom: etnische Russen zijn het epicentrum van het machtsblok, en elke Russische traditie is bijgevolg superieur aan andere culturele uitingen. Zo noemt Doegin West-Europa al enkele jaren consequent “het huis van Satan”.

Ook zijn dochter was al het doelwit van Amerikaanse sancties. Ze werd volgens het Oost-Europese nieuwsagentschap Visegrad24 door haar vader opgevoed tot een “mystieke neofascist”. Ze noemde Oekraïners de afgelopen maanden “ondermensen”, en riep op tot de verovering van heel Oekraïne. Ze maakte deel uit van de desinformatiecampagnes onder leiding van Jevgeni Prigozjin, de zogeheten ‘chef-kok van Poetin’, en reisde recent nog naar de Azovstal-fabriek in Marioepol – waar Oekraïense soldaten maandenlang belegerd werden door het Russische leger – om er “overwinningsselfies” te nemen.

