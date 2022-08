Britten laten massaal vliegers op om Afghanen te steunen

In het Verenigd Koninkrijk zijn zaterdag in vele steden vliegers opgelaten, als steun aan de Afghanen die alweer een jaar onder het talibanregime moeten leven. Vliegeren is al meer dan een eeuw erg populair in Afghanistan, maar het spel werd door de taliban verboden, net als muziek of dansen.

In Londen, maar ook in andere Britse steden, gingen zaterdag vliegers in de lucht. Het project is een initiatief van het Good Chance Theatre. Dat verwierf eerder al bekendheid in Europa met het project ‘The Walk with Amal’, waarbij een reuzegrote pop van een kindvluchteling van de Turks-Syrische grens tot in Manchester reisde.

“We zijn hier vandaag samen om de Afghaanse tradities te vieren, de Afghaanse cultuur, en om de wereld eraan te herinneren dat Afghanistan nog altijd één van de ergste humanitaire crisissen in de wereld beleeft”, aldus een vluchteling die bij het project betrokken was.

Er werd zaterdag ook geld ingezameld voor Afghanaid, dat onder meer steun verleent aan vrouwen op het Afghaanse platteland.