“Spionage”: twee Russen en Oekraïner opgepakt die Albanese wapenfabriek willen binnendringen

In Albanië zijn twee Russen en een Oekraïner opgepakt omdat ze met geweld probeerden om een wapenfabriek binnen te dringen. Daarbij verwondden ze ook twee soldaten die hen de weg versperden, zegt het Albanese ministerie van Defensie zaterdagavond.

Eén van de verdachten viel de soldaten aan, terwijl hij probeerde om foto’s te nemen van de fabriek in Gramsh. Op die plaats worden niet-gebruikte wapens ontmanteld. Het gaat om een Rus van 24 jaar, met de initialen M.Z., die een spray in het gezicht van de soldaten spoot. Daarnaast konden nog een Rus van 33, met de initialen S.T., en een Oekraïener van 25 jaar, F.A., worden opgepakt. De twee Albanese soldaten zijn naar het ziekenhuis gebracht voor verzorging.

Volgens de Albanese premier Edi Rama maakten de drie zich schuldig aan “spionage”. De militaire politie en de inlichtingendiensten zijn een onderzoek gestart. Albanië is sinds 2009 lid van de NAVO. Het Balkanland is in de zomer een populaire toeristische bestemming voor Russen.