Japanse 15-jarige steekt twee mensen neer op straat “omdat ze doodstraf wil”

Een tiener van amper vijftien jaar heeft op straat in Tokio twee voorbijgangers neergestoken. Ze gaf toe dat ze de mesaanval pleegde “omdat ze de doodstraf wilde”, zo bevestigt de politie zondag. De slachtoffers werden gewond maar bij bewustzijn overgebracht naar het ziekenhuis.

Het meisje werd zaterdag opgepakt op de plek van de aanval. Het gaat om een studente uit het noorden van Tokio. Ze had meerdere messen in haar bezit, die werden in beslag genomen.

De slachtoffers zijn een vijftigjarige vrouw en haar tienerdochter. Ze werden rond half acht ’s avonds neergestoken in de buurt van Shibuya treinstation.