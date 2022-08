Achtdaagse staking in grootste Britse containerhaven start zondag

Werknemers van de haven van het Engelse Felixstowe, de grootste vrachthaven van het Verenigd Koninkrijk, leggen zondag het werk neer. Ze willen acht dagen lang staken uit onvrede over hun loon. De staking dreigt een groot deel van het vrachtverkeer in het land lam te leggen.

Zowat 1.900 havenarbeiders, op een totaal van 2.500 werknemers, zullen het werk neerleggen, verklaarde de vakbond Unite. Het is de eerste staking in de haven sinds 1989.

“Het bedrijf heeft besloten om te gaan voor dividenden van vele miljoenen ponden (aan zijn aandeelhouders) in plaats van een fatsoenlijk loon uit te betalen aan de werknemers”, hekelde algemeen secretaris Sharon Graham van Unite begin augustus, bij de aankondiging van de staking.

De haven zei in een reactie “teleurgesteld” te zijn “dat Unite niet ingegaan is op het voorstel om de staking af te blazen en rond de tafel te komen voor constructieve gesprekken over een oplossing”. De directie voegde nog toe dat ze “de moeilijke tijden erkent”, maar dat ze vindt dat haar voorstel – een loonsverhoging van “8 procent gemiddeld in het huidige jaar en bijna 10 procent voor werknemers met een lager loon” – eerlijk is.

Felixstowe verwerkt bijna de helft van alle containers die in het VK aankomen. Door de staking zullen mogelijk schepen omgeleid moeten worden naar andere havens in het Verenigd Koninkrijk of Europa.