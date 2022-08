Kennedytunnel krijgt nieuwe verlichting en wandplaten

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) start zondag met de vernieuwing van de verlichting in de Kennedytunnel in Antwerpen. Er komt een volledig nieuwe led-installatie met intelligente sturing. AWV gaat meteen ook de brandwerende wandplaten vernieuwen. De werken duren vermoedelijk tot midden mei 2023 en zullen voornamelijk ‘s nachts plaatsvinden en twee keer tijdens een weekend.

De Kennedytunnel wordt momenteel verlicht met natriumlampen. “Die zijn verouderd en steeds moeilijker te onderhouden. Een nieuwe led-installatie met intelligente sturing zal zowel het comfort van de weggebruiker als de verkeersveiligheid ten goede komen”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open VLD).

AWV maakt van de gelegenheid gebruik om meteen ook de brandwerende panelen van de tunnelwanden te vernieuwen. Die moeten sowieso deels verwijderd worden om de bekabeling van de nieuwe verlichting te plaatsen.

Om verkeershinder te beperken, zal er voornamelijk ‘s nachts gewerkt worden. In de eerste fase, die zondag van start gaat en tot 19 december duurt, wordt gewerkt in de richting van Gent. De werken richting Antwerpen starten op 15 januari en duren tot 23 mei 2023.

Tijdens de nachtelijke sluitingen wordt het verkeer steeds omgeleid via de tunnelkoker in de andere rijrichting. Voor elke rijrichting wordt in de koker één rijstrook voorzien. Aanvullend wordt ook gewerkt tijdens twee weekends, in december 2022 en mei 2023, om de werken rond te krijgen. Er wordt dan ernstige verkeershinder verwacht. AWV zal later nog communiceren over de exacte datums, de verwachte hinder en de omleidingen.