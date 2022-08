E40 tussen Erpe-Mere en Aalst zondagnacht afgesloten voor vernieuwing bruggen

In de nacht van zondag op maandag zal de snelweg E40 tussen Aalst en Erpe-Mere in beide richtingen afgesloten worden. Voor de vernieuwing van twee bruggen over de snelweg in Erpe-Mere moet die nacht immers zwaar werfmateriaal worden aangevoerd via de E40, meldt het Agentschap Wegen en Verkeer. Alle verkeer wordt omgeleid.

Het agentschap sluit de snelweg van zondagavond 21 augustus om 22 uur tot maandagochtend 22 augustus om 5 uur. Het verkeer tussen Erpe-Mere en Aalst moet dan de omleiding volgen via de Oudenaardsesteenweg (N46), de Gentsesteenweg (N9), de Siesegemlaan (R41) of omgekeerd. Alle op- en afrittencomplexen blijven open, aldus het agentschap.

Sinds 4 juli is het Agentschap Wegen en Verkeer gestart met de vervanging van de spoorwegbrug en de brug in de Merestraat over de E40 in Erpe-Mere. “De aanpak van deze bruggen kadert in het actieplan om systematische alle bruggen in slechte staat versneld aan te pakken”, zegt het agentschap in een persbericht. “Zo worden er naast deze twee ‘kunstwerken’ dit jaar nog twee bruggen over de E40 in Drongen en Nevele gerenoveerd en lopen de voorbereidingen voor de vervanging van nog eens twee bruggen over de E40 in Drongen.” Het gaat om een investering van de Vlaamse overheid van 26 miljoen euro. De werken zullen in totaal ongeveer 1,5 jaar duren.