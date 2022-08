Carlo Ancelotti vol lof over Eden Hazard, ondanks gemiste penalty: “Hij is op weg naar zijn hoogste niveau”

Spaans titelverdediger Real Madrid ging zaterdagavond makkelijk winnen op Celta Vigo. Eden Hazard (31) mocht eindelijk nog eens invallen, maar dat draaide toch vooral uit op een teleurstelling. De Spaanse pers is snoeihard, zijn coach relativeert en was wel tevreden van het optreden van de Rode Duivel.

Op het veld van Celta Vigo viel Hazard dus wederom naast de basiself. Real-coach Carlo Ancelotti hintte eerder deze week op meer minuten voor onze Rode Duivel, maar daar was zaterdagavond niet veel van te merken. Pas in minuut 83 kwam Hazard het veld op in plaats van spelmaker Vinicius Junior die onder luid applaus naar de kant werd gehaald. Toch kreeg Hazard nog de kans om te scoren, met een penalty. Maar die strafschop knalde hij recht op de Celta-doelman.

De reacties in de Spaanse pers zijn dan ook hard. “Benzema gunde het hem om een strafschop te nemen, maar hij verbrodde het geschenk”, schrijft Marca. “Hij kwam in het veld voor Vini, maar miste de strafschop die Benzema het cadeau deed. Er zijn te hoge verwachtingen van Hazard dit seizoen”, blijft AS redelijk mild.

Maar dat geldt niet voor SPORT. “De aanvaller van 100 miljoen kan zijn prijskaartje niet rechtvaardigen. Hij slaagt er niet in een vaste waarde te worden en faalt keer op keer met zijn prestaties op het veld”, klinkt het daar zeer hard.

Coach Ancelotti was na affluiten wel tevreden over het optreden van de Belg. “De penaltymisser verandert niets”, verklaarde de Italiaan. “Eden Hazard is terug op weg naar zijn beste niveau, dat heeft hij laten zien. Ancelotti waardeerde ook het gebaar van Karim Benzema aan de Belg. “Ik ben blij dat Benzema de penalty aan Eden heeft gegeven, het maakt niet uit dat hij miste. Hij gebruikte intensiteit, dat is wat telt.”