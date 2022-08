Samatta krijgt staande ovatie bij rentree:“Ik houd van dit heerlijke publiek”

Ally Samatta maakte een ultrakorte, maar gevierde rentree in de Cegeka Arena. “Ik houd van dit fantastische stadion en van het heerlijke publiek”, zo gaf Ali Samatta meteen de liefde terug aan het Genkse publiek die hij in overvloed had ontvangen tijdens zijn opwarming en invalbeurt.

“Ik ben dankbaar voor elke minuut die ik vandaag kreeg, want je mag niet vergeten dat ik nog maar een klein weekje terug ben in mijn geliefde Genk. Ondanks die korte aanpassingsperiode, waarin ik heb geprobeerd om me de tactiek eigen te maken, heb ik alles gegeven. In deze invalbeurt gaf ik alvast honderd procent voor mijn club en mijn supporters.”

“Ik ben immers slechts voor een zaak naar KRC Genk teruggekeerd: het team beter maken. Want dat is het enige doel dat telt: een nog sterkere ploeg vormen. En daarvoor zal ik doen wat voor me gevraagd wordt door de coach”, aldus Samatta, die daarmee de vraag ontweek of hij een rol op de flank uitsluit.