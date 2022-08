Hotel in Brussel kort geëvacueerd na brand in kelder

In een hotel-restaurant aan de Kiekenmarkt in het centrum van Brussel zijn zaterdagnacht een 80-tal gasten een tijdje geëvacueerd na een brand in de kelder. Een defecte droogkast lag aan de basis van de brand.

De brand brak om iets voor 01.00 uur uit in de kelder van het hotel-restaurant. Er was vooral veel rookontwikkeling en dus probeerde de brandweer die tegen te houden met een rookstopper. Dit is een soort zwaar gordijn dat tussen de kelder en het restaurant van het hotel werd geplaatst.

“Uiteindelijk bleek er te veel rook te zijn en dus zijn we in samenwerking met de politie Brussel Hoofdstad Elsene overgegaan tot evacuatie”, vertelt Walter Derieuw, woordvoerder van de Brusselse brandweer.

Een 80-tal hotelgasten werden uit hum kamer gehaald en hebben ongeveer drie kwartier op straat doorgebracht, maar dat was doenbaar door de zachte temperatuur. Na ventilatie en controle op CO konden de hotelgasten terug naar binnen. Geen enkele hotelgast raakte gewond of had last van de rookontwikkeling.

De oorzaak van de brand ligt bij een defecte droogkast. Er zijn geen gevolgen voor de werking van het hotel of het restaurant. Omstreeks 02.30 uur kon de brandweer de plaats verlaten.

