40 mensen betrapt met drugs op Kamping Kitsch Club

Tijdens Kamping Kitsch Club zijn zaterdag in Kortrijk 40 mensen betrapt in het bezit van drugs. Dat meldt de politie van de zone Vlas. Ze moesten allemaal definitief de festivalsite aan de Lange Munte verlaten.

Liefst 25.500 feestvierders trokken zaterdag naar het zelfverklaarde marginaalste festival van het land. Aan de ingang werden in totaal 1.850 bezoekers onderworpen aan een drugscontrole. De lokale en de federale politie kregen daarbij de steun van de stille drughonden en hun begeleiders.

De drughonden duidden 120 mensen als mogelijke verdacht aan. Na een grondige fouille bleken 40 bezoekers effectief drugs op zak te hebben, vaak erg goed verstopt. Ze kregen allemaal een onmiddellijke minnelijke schikking, die via de betaalterminal ook direct betaald kon worden. Daarna werden ze definitief van de festivalsite verwijderd. Hun drugs, meestal in pil of poedervorm, werden in beslag genomen. De 80 anderen bleken recent drugs gebruikt te hebben of hadden recent drugs in hun bezit gehad.

Tijdens het verkleedfestival werden negen mensen bestuurlijk aangehouden voor het verstoren van de openbare orde en/of openbare dronkenschap. Uiteindelijk werd een van hen wel gerechtelijk aangehouden, omdat hij nog geseind bleek te staan. Op de festivalsite was ook opnieuw een meldpunt voor ongewenste intimiteiten. Daar kwamen twee meldingen van handtastelijkheden binnen, waarvan een incident effectief tot een klacht en een proces-verbaal leidde. Daarnaast werd ook een proces-verbaal opgesteld voor feiten van slagen en verwondingen.