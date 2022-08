Iedereen heeft het lastig tegen het Cercle van Thalhammer, maar punten blijven wel uit: “De output moet dringend omhoog”

Cercle Brugge speelde zaterdag een verdienstelijke partij in Genk maar leed wel de derde uitnederlaag in dit prille seizoen.4 op 15 en voorlaatste. Nieuw is het niet voor Cercle Brugge. De jongste jaren is het nooit anders geweest, alleen werd het dit seizoen niet direct verwacht. Toch kan het snel keren. Zeker op basis van wat men na de rust tegen Genk liet zien.

Trainer Dominik Thalhammer verwoordde het treffend: “De input is groot, de output is onvoldoende”.