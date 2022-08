Wie is Alexander Doegin, de huisideoloog van Poetin wiens dochter is omgekomen bij een explosie in Moskou: “Een aanslag tegen het gedachtegoed achter de oorlog”

Was ze zelf het doelwit of was de bom bedoeld voor haar vader? In een buitenwijk van Moskou is zaterdagnacht Daria Doegina (30) omgekomen toen haar auto ontplofte. Ze is de dochter van Alexander Doegin, de ideoloog die Poetin inspireerde voor zijn oorlog in Oekraïne en waar ook Marine Le Pen en Filip Dewinter mee dweepten. “Dit is een aanslag op het gedachtegoed. Alleen vrees ik voor de gevolgen”, zegt professor David Criekemans.