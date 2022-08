Auto rijdt in op huwelijksfeest in Canada: twee doden en tien gewonden

In het westen van Canada is een auto zaterdagavond ingereden op een huwelijksfeest. Twee mensen hebben daarbij het leven gelaten. Er zijn ook tien gewonden, van wie er twee in kritieke toestand zijn. Dat melden plaatselijke media.

Het ongeval gebeurde in de buurt van Vancouver. Een vrouw van in de 60 reed van de gemeenschappelijke oprit van het huis ernaast, versnelde en reed zo op verscheidene gasten van het huwelijksfeest in. De vrouw werkt samen met politie en is nog niet in verdenking gesteld.

“Er lijkt geen opzet of een misdaad mee gemoeid te zijn, het lijkt eerder op een ongeval en een zeer, zeer treurige situatie geweest te zijn”, zei een waarnemend brandweercommandant aan de Canadese zender Global News.