Ga nooit boven je publiek staan. Wees één van hen. Een gedachte die Margriet Hermans (68) altijd in ere heeft gehouden. Ze is presentatrice, zangeres, ex-politicus … Maar ze zou evengoed je buurvrouw kunnen zijn. Al meer dan 30 jaar heeft ze de sympathie van het volk, en dat leverde haar zaterdag de overwinning op Zomerhit op. De comeback van Margriet is compleet.