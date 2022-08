De transfer komt er: Boyata landt in Zaventem en tekent morgen contract bij Club Brugge

Club Brugge lijkt zijn gevraagde defensieve versterking beet te hebben. De 31-jarige Rode Duivel Dedryck Boyata is samen met zijn partner geland op de luchthaven van Zaventem waar hij werd opgewacht door zijn manager. In Brugge moet Boyata wel nog eerst medische tests afleggen. Maandag wordt in principe alles afgerond. Boyata komt over van Hertha Berlijn.

Voordien speelde hij vier seizoenen voor Celtic in de Premiership.