Annelies Verlinden: “Meer geweld in Antwerpen omdat drugsbendes in paniek zijn na meer dan duizend arrestaties”

Het toenemend aantal gewelddadige incidenten, vooral in Antwerpen, is vermoedelijk het gevolg van paniek in het milieu van de drugsmaffia. Dat zegt minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V). “We vermoeden dat er ladingen verdwijnen, dat de verhoudingen in die organisaties veranderd zijn en dat dus mensen in paniek zijn. Dat heeft geleid tot een toename van het aantal incidenten.” Ze hamert erop dat alleen door samenwerking het probleem aangepakt kan worden.