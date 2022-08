Kinderen in koffers waren al vier jaar dood voor ze gevonden werden

De twee kinderen die in Nieuw-Zeeland per toeval zijn aangetroffen in achtergelaten koffers, waren al vier jaar dood. De politie heeft familieleden van hen teruggevonden in Azië, maar een deel van de familie woont in Nieuw-Zeeland zelf.

De valiezen waren vorige week verkocht op een veiling in een opslagplaats in Auckland. Een gezin tikte de inhoud van een verlaten box op de kop, zonder te weten wat er precies allemaal in zat. Eens thuis deden ze de gruwelijke ontdekking.

LEES OOK. Lichamen van twee kinderen gevonden in achtergelaten reiskoffers in Nieuw-Zeeland: “Familieleden weten misschien nog niet dat ze dood zijn”

De twee slachtoffertjes zouden tussen de 5 en de 10 jaar oud geweest zijn. Het moordonderzoek is volop aan de gang, aldus de Nieuw-Zeelandse politie. er wordt samengewerkt met Interpol. De New Zealand Herald weet uit goede bron dat er familieleden in Azië zijn teruggevonden, maar dat wil de politie niet bevestigen. “We zijn samen met overzeese agenten ene onderzoek gestart. Meer kan ik niet kwijt”, aldus inspecteur Tofilau Faamanuia Vaaelua.