Werknemers Starbucks wilden gewoon opslag, nu worden ze beschuldigd van ontvoering en mishandeling van hun baas

Werknemers van een vestiging van Starbucks in South Carolina zijn geschorst en worden vervolgd omdat ze volgens de koffieketen hun winkelmanager hebben vastgehouden. “Ze wilden me niet laten gaan vooraleer iedereen een loonsverhoging kreeg.”

Het incident vond plaats op 1 augustus, in een koffiebar in Anderson. Eerder hadden werknemers van dat filiaal van Starbucks al unaniem ingestemd om lid te worden van de vakbond. “We waren het zat hoe het management ons behandelde en weigerde om te luisteren naar onze klachten”, verklaart Aneil Tripathi aan The Daily Beast.

De 19-jarige arbeidster zette haar collega’s aan om tegen het beleid van hun werkgever te protesteren. Starbucks had immers aangekondigd dat werknemers vanaf 1 augustus extra voordelen zou krijgen, behalve in vestigingen met een vakbondsvertegenwoordiging. “Dus hebben wij een ‘​​March on the Boss’ georganiseerd , waarbij we onze eisen rechtstreeks aan de werkgever zouden voorleggen.”

Tripathi vertelde The Daily Beast dat ze aanvankelijk van plan waren om hun vorige winkelmanager te confronteren, maar die was inmiddels opgestapt en werd net op die dag vervangen. Een dag later, op 2 augustus, deelde de vakbond Starbucks Workers United een korte video van het vermeende incident op TikTok. Op de beelden is hun nieuwe baas te zien terwijl hij aan een tafel zit te telefoneren, terwijl een tiental medewerkers in de buurt staan. De manager staat vervolgens recht en baant zich een weg naar buiten.

De manager had inmiddels een klacht ingediend bij de politie van Anderson en beweert in de winkel vastgehouden geweest te zijn door werknemers. “Ze wilden me niet laten gaan vooraleer iedereen een loonsverhoging kreeg”, klinkt het in het politierapport. De winkelmanager verklaart ook aangevallen te zijn door een van de aanwezige werknemers.

“Wij hebben niemand bedreigd of aangevallen”

Op 6 augustus werd Tripathi samen met tien andere collega’s geschorst door Starbucks. De 19-jarige vrouw ontkent dat zij of haar collega’s de manager bedreigd of aangevallen hebben. Ze vermoedt dat het management van Starbucks hun baas heeft aangezet om naar de politie te stappen. Starbucks laat weten dat de winkelmanager “zich bedreigd en onveilig voelde als gevolg van het gedrag van 11 medewerkers”.

Bernie Sanders roept Starbucks op om de rechten van zijn werknemers te respecteren. — © REUTERS

Bernie Sanders: “Schandalig!”

Senator en voormalig presidentskandidaat Bernie Sanders heeft zijn steun betuigd aan de werknemers van Starbucks. “Arbeiders die zich organiseren voor betere arbeidsomstandigheden zouden niet zomaar beschuldigd mogen worden van ontvoering en mishandeling”, schrijft hij op Twitter. Sanders hekelt de “schandalige” houding van Starbucks en roept de koffieketen op om de rechten van zijn werknemers te respecteren.