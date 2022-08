Na de dood van tientallen Oekraïense krijgsgevangenen in een Russisch detentiekamp komen steeds meer getuigenissen boven water over mogelijke oorlogsmisdaden. Gevangenen moesten dwangarbeid verrichten, werden gemarteld en een aantal gedetineerden is spoorloos verdwenen. Dat blijkt uit een onderzoek van de Britse krant The Independent.