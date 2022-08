Letterlijke wielergekte in het gekste stukje België: Merlier fietst door België, Thomas De Gendt door Nederland

De term ‘Belgische wielergekte’ kreeg zondagmiddag een extra dimensie. De Vuelta passeerde namelijk door Baarle-Hertog, een verhakkeld stukje België in Nederland waar de grens door straten en huizen loopt. Gevolg: in enkele minuten tijd gingen de renners acht keer de grens over. En zij die rechts op de baan fietsten, waren 1.187 meter in ons land, die links 751. “Een gekke situatie? We zijn wel wat meer gewoon”, klinkt het bij bewoners die tijdens de lockdown eerst hun huis niet uit mochten wegens ‘buitenland’. “Je hond is hier ook beter Belg dan Nederlander.”