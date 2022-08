Nieuw schietincident aan woning in Merksem die eerder al beschoten werd

In de Rietschoorvelden in Merksem heeft zich zaterdagavond of -nacht een schietincident afgespeeld. Er werden vier inslagen aangetroffen, meldt het parket van Antwerpen. De woning werd eind juni al eens onder vuur genomen.

“De melding van het schietincident kwam pas zondagnamiddag bij de Antwerpse politie binnen”, zo laat Kristof Aerts van het parket van Antwerpen weten. “De feiten zouden zich gisterenavond of vannacht hebben afgespeeld. Er is een viertal inslagen vastgesteld. Het pand was eerder al doelwit van gelijkaardige feiten.” Het gerechtelijk labo zal zondag nog ter plaatse gaan voor een sporenonderzoek.

Het pand waar de kogelinslagen zijn vastgesteld, was eerder deze zomer al eens het doelwit van gelijkaardige feiten. Het gaat om de woning van de familie F. Broers Gianni en Giorgi zijn bekenden uit het drugsmilieu. Het onderzoek naar die feiten is nog aan de gang.

Lange lijst incidenten

Afgelopen week vonden in Antwerpen al verschillende incidenten plaats, die mogelijk gelinkt zijn aan het criminele (drugs)milieu. Zo vond vrijdagnacht een schietpartij plaats in de Lange Beeldekensstraat. Donderdag vond een schietpartij plaats in de buurt van het Centraal Station, dinsdagavond raakte een man zwaargewond bij een schietincident in Hoboken, maandag kwam een man om op het De Coninckplein.

