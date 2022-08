Belgische stroomprijs verpulvert nog maar eens record

Om maandag het licht te laten branden in ons land werd vandaag/zondag op de groothandelsmarkt gemiddeld 561,94 euro per megawattuur betaald, bevestigt een trader. Het gaat om een nieuw record. Het vorige record van 17 augustus (541 euro per megawattuur) hield dus niet lang stand.

Aan de basis liggen dezelfde oorzaken. Recordprijzen voor aardgas, het uitliggen van verscheidene Franse kerncentrales en lage waterstanden. Daarbij komt nog eens een gebrek aan wind in continentaal Europa en temperaturen die de komende dagen opnieuw richting 30 graden gaan, waardoor bijvoorbeeld meer mensen de airco gaan aanzetten.

Door de nog hogere prijzen in Frankrijk en Duistland wordt elektriciteit massaal geëxporteerd, met ook hoge prijzen in ons land tot gevolg.

De historisch hoge prijzen voor stroom en aardgas vertalen zich ook in de factuur voor de gezinnen. Wie in augustus op de commerciële markt een nieuw energiecontract moet sluiten, mag zich aan een ongeziene recordprijs verwachten. Voor elektriciteit gaat de geschatte gemiddelde jaarfactuur naar 2.154,58 euro, voor aardgas naar 3.791,10 euro. Dat bleek deze week uit cijfers van de Vlaamse energieregulator VREG.