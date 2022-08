Negen doden bij botsing tussen bus en vrachtwagen in Algerije

Negen personen zijn zaterdagavond om het leven gekomen, en zes anderen zijn gewond geraakt, bij een botsing tussen een bus en een tankwagen in Illizi, een stad in het zuidoosten van Algerije. Dat maakte de burgerbescherming zondag bekend. De omstandigheden van het ongeval zijn niet bekendgemaakt in het persbericht.

In de meeste gevallen ligt overdreven snelheid aan de basis van verkeersongevallen in Algerije, zegt de Nationale Delegatie voor Verkeersveiligheid, het Algerijnse overheidsagentschap. Algerije kende in 2021 bijna 22.000 verkeersongevallen, waarbij in totaal 3.061 doden vielen en 29.763 gewonden.