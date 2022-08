Aardverschuiving in Irak: vermoedelijk nog vijf personen bedolven onder het puin

Aan het heiligdom, dat bekendstaat als Kata’ib al-Imam Ali, ongeveer 200 kilometer ten zuiden van hoofdstad Bagdad, was zaterdag een heuvel naar beneden gekomen. De hulpdiensten brachten sindsdien vier personen in veiligheid en probeerden anderen die nog bedolven zijn via openingen te helpen met zuurstof.

© AFP

“Ik ben niet optimistisch over de poging om mensen onder het puin van het heiligdom levend te bereiken”, zei Salman. “We verwachten dat ze zwaargewond zijn, omdat tientallen betonplaten op hen zijn terechtgekomen.”

De reddingswerken gaan intussen door. Een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken zei dat het uitgesloten is dat er nog overlevenden gered worden. Er is geen contact meer met zij die bedolven zijn. Bij de aardverschuiving raakten in totaal een tiental personen bedolven, zei een ooggetuige aan nieuwssite Rudaw.

© AFP

Kata’ib al-Imam Ali is een voor sjiieten heilige plek in Irak. De meeste bezoekers komen tijdens rouwmaand Muharram. Daarbij herdenken de sjiieten Hoessein, die als martelaar vereerd wordt. In het jaar 680 zou hij zich in de buurt van Karbala opgeofferd hebben in een uitzichtloze slag om de titel van kalief.