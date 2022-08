Schokkende beelden: 20 mensen komen om het leven nadat vrachtwagen inrijdt op menigte

In Turkije zijn 20 mensen om het leven gekomen toen een groene vrachtwagen op volle snelheid inreed op een menigte nabij een tankstation. Nog 29 anderen raakten gewond, onder hen zijn er 8 slachtoffers die in kritieke toestand verkeren. Na de fatale crash ontstond er een gigantische stofwolk, pas toen die wolk was weggetrokken, werd het duidelijk hoe erg de situatie was.