Brusselse Zuidfoor klokt af op meer dan 700.000 bezoekers

Op de 141ste editie van de Zuidfoor in Brussel zijn meer dan 700.000 bezoekers langsgekomen om te genieten van de vele attracties. Dat maakt Brussels schepen voor Economische Zaken Fabian Maingain (DéFI) zondag bekend op de slotdag. De hitte zorgde er volgens de schepen voor dat het iets minder druk was.

“We hebben meer dan 700.000 bezoekers geteld. Het is een mooie editie, maar nog geen recordeditie. Dat komt vooral door de warmte, zo zagen we dat er minder drukte was in de namiddag en de pieken zich vooral in de avond bevonden, wanneer het koeler was”, zei Maingain.

Vorig jaar kwamen er een half miljoen mensen naar de Zuidfoor, maar toen waren er nog coronamaatregelen. In 2019, voor corona, lokte de enorme kermis meer dan een miljoen bezoekers.

Wie naar de Zuidfoor kwam, kon zich meer dan een maand lang uitleven op 133 draaimolens, spookhuizen, spelkramen, achtbanen en andere attracties. De Zuidfoor strekt zich uit van aan de Slachthuislaan naast de Ninoofsepoort tot helemaal aan de Hallepoort, bijna twee kilometer verderop. “Het blijft zoeken naar een goed evenwicht door de werken aan het toekomstige metrostation Toots Thielemans. De nieuwe plaatsen staan nu ook dichter bij de huizen van de mensen”, erkent schepen Maingain.

De stad Brussel heeft tijdens het verloop van de Zuidfoor wel een keer drie kermiskramers bestraft. Ze moesten op maandag 1 augustus een dag sluiten, omdat ze bij de opening van de Zuidfoor nog geen verplichte decibelmeter geïnstalleerd hadden.