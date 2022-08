Jazzmuzikant Jean Berry doet waanzinnige parachutesprong op 101-jarige leeftijd

Hoe vier je je verjaardag als je meer dan een eeuw oud bent? Niet door in het rusthuis met je vrienden een stukje taart aan te snijden, zo moet jazzmuzikant Jean Berry gedacht hebben. De Brusselaar blies vorige week maar liefst 101 kaarsjes uit en deze mijlpaal zette hij in de verf met een spectaculaire parachutesprong in Spa. Dat de man zin voor avontuur heeft, bewees hij zes jaar geleden al. Toen sprong Berry uit een vliegtuig voor een skydive.