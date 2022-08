Portugal stuurt hart van Braziliaanse ‘bevrijder’ Dom Pedro terug naar zijn land

Het hart, dat bewaard wordt in formaldehyde, wordt maandag per vliegtuig onder de grootste voorzorgsmaatregelen naar Zuid-Amerika gevoerd. Het zal ontvangen worden op het presidentieel paleis in Brasilia, waar het gedurende een korte periode wordt tentoongesteld.

Het hart, dat maar zelden bezichtigd kan worden, werd voor zijn reis over de oceaan tentoongesteld in de kerk van Nossa Senhora da Lapa in Porto. Duizenden mensen stonden urenlang in de rij om het te bezichtigen.

© EPA-EFE

Dom Pedro I regeerde Brazilië van 1822 tot 1831. Hij was ook kort koning van Portugal in 1826, onder de naam Dom Pedro IV. Op 7 september 1822 riep Dom Pedro de onafhankelijkheid van Brazilië uit, dat tot dan deel uitmaakte van Portugal. Daardoor kreeg hij de bijnaam “o Libertador” (de Bevrijder). Hij leefde in Brazilië sinds zijn kindertijd, aangezien de Portugese koninklijke familie in 1807 moest vluchten van Napoleon.

Zijn hart wordt sinds het midden van de jaren 1830 bewaard in de kerk van Nossa Senhora da Lapa. Zijn lichaam werd begraven in Portugal, maar werd in 1972 naar São Paulo gebracht voor de 150ste verjaardag van de Braziliaanse onafhankelijkheid. Daar werd het begraven in het onafhankelijksmonument. Het hart van Dom Padre krijgt Brazilië enkel te leen: in september keert het terug naar Porto.