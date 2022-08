Boksicoon Tyson Fury in rouw na brutale moord op neef: “Stop deze pandemie van messengeweld”

De Britse bokser Tyson Fury (34) heeft zondag, in een zeer persoonlijk boodschap op Instagram, het nieuws gebracht dat zijn neef doodgestoken is, waarna hij een fors pleidooi tegen messengeweld hield. Fury postte een beeld met de slogan ‘Stop messengeweld’. “Mijn neef werd afgelopen nacht vermoord, in de hals gestoken”, schreef hij erbij.

De golf van messengeweld in Groot-Brittannië noemt Fury een “pandemie”. “Het moet zo snel mogelijk stoppen. De regering moet hardere straffen voor messengeweld invoeren”, zei hij. De Britse nieuwszender Sky News bericht dat de feiten zich in de omgeving van Manchester afgespeeld zouden hebben.

Vorige dinsdag nog werd een man van 87 jaar in een rolstoel in Londen met een mes gedood. Het voorval leidde tot grote verontwaardiging. In de Britse hoofdstad nam het aantal voorvallen recent sterk toe. In een paar dagen tijd kwamen zes personen gewelddadig om het leven. Burgemeester Sadiq Khan zei dat de hittegolf, de schoolvakantie en de langere dagen verklaringen waren, bericht radiozender LBC. Maar in zijn totaliteit waren er volgens de Labour-burgemeester minder feiten van geweld en diefstal in Londen tegenover vorig jaar.