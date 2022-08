Fietser wordt onwel en komt ten val, man overlijdt in ziekenhuis

Een 70-jarige fietser uit Ardooie is zondagavond gereanimeerd langs de Rumbeeksegravier in Roeselare. De man was plots onwel geworden, kwam ten val en belandde in de gracht. Aanvankelijk bleek de reanimatie succesvol te zijn, maar later moest de politie alsnog het overlijden van de man bevestigen.

Het incident gebeurde iets voor 20.30 uur. Een 70-jarige man uit Ardooie fietste langs de Rumbeeksegravier toen het net voor het kruispunt met de Izegemseaardeweg verkeerd liep. De man werd onwel en viel in de gracht naast de weg. Passanten hielden onmiddellijk halt en ontfermden zich over de man. De hulpdiensten werden onmiddellijk verwittigd, in afwachting van hun aankomst startten de passanten zelf reanimatiepogingen op.

Kort nadien snelden een ambulance en een MUG-team ter plaatse. De artsen namen onmiddellijk het goede werk van de passanten over. De brandweer zette een tent om het slachtoffer af te schermen.

De man werd kort nadien bij bewustzijn overgebracht naar AZ Delta in Rumbeke. Even later bevestigde de politie helaas het overlijden van de man in kwestie.