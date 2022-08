De twee mannen die vrijdagnacht een gevel in de Antwerpse Lange Beeldekensstraat beschoten, hebben daarbij ook zichzelf gefilmd. Terwijl een van hen acht kogels afvuurde, filmde zijn kompaan alles vanop een veilige afstand met een smartphone. Zulke videobeelden dienen een dubbel doel. “Al is dit natuurlijk ook de Instagram-generatie: is het niet gefilmd, dan is het niet gebeurd.”